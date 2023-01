Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano consideraron ayer como una ocurrencia muy cara del Gobierno federal la compra de los activos de Mexicana de Aviación, una empresa declarada en quiebra hace más de 10 años cuando también era administrada por el Estado.

El priista Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología; la panista Xóchitl Gálvez, secretaria de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, y el emecista Marco Antonio Gama, integrante de la de Comunicaciones y Transportes, advirtieron que la compra ni siquiera alcanzará para hacer justicia a los trabajadores desempleados ni tampoco reactivará la industria de aviación nacional, pero que es la puerta a un nuevo derroche financiero.

«Es una mala idea. No hay ningún dato duro de que una administración militar puede ser más exitosa que una civil en aeronáutica excepto por una cosa: ¿Quién absorberá las pérdidas?», afirmó Ramírez Marín sobre el propósito de la nueva empresa que funcionará con dinero público y a la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto entregarle el avión presidencial que no pudo vender.

El Gobierno y los sindicatos de Mexicana de Aviación llegaron a un acuerdo para la compra-venta de los activos por 816.8 millones de pesos de la marca, un centro de adiestramiento, dos inmuebles y un simulador de vuelo.

Ramírez Marín lamentó que el Gobierno haya dejado caer a la empresa y después haya entorpecido el proceso de liquidación y que ahora pretenda aprovecharse de lo que le queda de la marca.

«La experiencia de la propia Mexicana administrada por el Gobierno fue fatal. El Gobierno es muy malo administrando empresas, lo podemos ver con la CFE y con Pemex», sostuvo Xóchitl Gálvez, para quien el acuerdo de compra es un capricho muy caro del Presidente.

«Tengo la impresión de que el Presidente tenía este compromiso con los trabajadores, pero hubiera sido mejor apoyar con los finiquitos en lugar de meternos en un lío de perder más dinero, porque si no funciona, vamos acabar rescatando a la nueva a la nueva Mexicana de aviación», indicó.

Marco Antonio Gama, senador de MC, coincidió en que es un capricho de la actual Administración más que una estrategia para impulsar la industria aeronáutica.