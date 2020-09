Martha Alicia Martinez Paredes Agencia Reforma

CDMX.- El dirigente nacional de Redes Sociales Progresistas (RSP), Fernando González, aseguró que con la impugnación que presentarán luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) les negó el registro como partido político echarán abajo cada una de las “miserables actitudes” de los consejeros electorales.

“El equipo jurídico prepara a conciencia la impugnación, rebatiendo uno por uno sus miserables actitudes, los agravios de los que hemos sido objeto, y tenemos la firme convicción porque creemos en la ley y defendemos el Estado de Derecho, le acercaremos al Tribunal Electoral todos los elementos para que su juicio sea objetivo”, indicó.

En un mitin virtual, reiteró que los argumentos de los consejeros para negarle el registro a RSP están equivocadas porque la organización no ha recibido ayuda de ningún sindicato, no ofrecieron dádivas de ningún tipo y todas las aportaciones obtenidas están debidamente consignadas.

“Las tres líneas de discusión que utilizaron para votar en nuestra contra están equivocadas. No recibimos ayuda de ningún sindicato, no ofrecimos dádiva alguna y todas las aportaciones están claramente consignadas en nuestros informes, de acuerdo al reglamento y no violentamos ni un solo precepto legal, una sola línea reglamentaria”, afirmó.

Sin dar nombres, González consideró que incluso algunos consejeros hicieron ver como manipulables a las y los maestros, lo que ofendió a todo el sector.

“Algunos consejeros ofendieron en especial a los maestros; los hicieron ver como manipulables, los vieron con minusvalía ciudadana y eso nos ofendió y nos dolió. Ni son menores de edad ni son manipulables, son profesionistas con dignidad política única”, aseguró.

El viernes pasado, con 8 votos a favor y 3 en contra, el Consejo General del INE le negó el registro a RSP, organización ligada a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo.

Los consejeros argumentaron una masiva participación de líderes sindicales en el padrón de la organización. Además, aprobó aplicarle una multa de más de 771 mil pesos por la intervención del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en las actividades de la agrupación para conformarse como partido político así como por acciones de simulación en el proceso de afiliación.

Ante ello, reiteró que RSP está conformado por maestras y maestros, pero también por empresarios, comerciantes, abogados, médicos y agricultores, aunque fue a los primeros a los que agradeció de manera especial su gratitud y apoyo a la organización que encabeza.

González confió en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dará la razón y reconocerá el trabajo que durante más de un año han realizado para convertir a la organización RSP como partido político.

“Confiamos plenamente en su imparcialidad, no pedimos nada absolutamente que no merezca la organización”, reiteró.