De fiesta se encuentra la Diócesis Católica en la entidad, al celebrarse este domingo el Día de la Virgen de la Asunción. Con una sencilla pero emotiva Romería en su edición número 66, terminará el Quincenario a favor de la Patrona de Aguascalientes, la cual por efectos de la pandemia por COVID-19, podrá ser seguida por medio del canal oficial y redes sociales.

El Obispo Auxiliar de Guadalajara, Manuel González, será el encargado de celebrar esta mañana en Catedral la Misa Pontifical, a la cual estará permitido el acceso a creyentes, quienes deberán de respetar en todo momento las recomendaciones sanitarias. A lo largo de este domingo habrá una serie de celebraciones eucarísticas, continuando con la Santa Misa, programada al medio día, posteriormente corresponderá el turno de la Misa de los Trabajadores de Juegos Mecánicos y Similares de Aguascalientes. A las 17:00 horas, será el turno de la Misa de los Comerciantes y Mercados de la Ciudad, seguido de la Misa del Seminario Diocesano.

Finalmente a las 20:00 horas, la Santa Misa y el inicio de la Romería de la Asunción, en la que participarán cuatro carros alegóricos y el triunfal, denominado “Esperanza Nuestra”, temático a la esperanza en momento de fragilidad. El resto del contingente tendrá como tema Año de Pastoral, La Familia, Iglesia Doméstica, Portadora de Esperanza, así como Año de San José y Brille Para Ellos la Eterna Luz.

La Romería saldrá del Foro de las Estrellas, partiendo sobre primer anillo, José María Chávez hasta López Mateos, subiendo por Josefa Ortiz de Domínguez, incorporándose por Madero hasta llegar finalmente a Catedral. La Diócesis solicitó a los creyentes no salir a las calles a observar la caravana, la cual no se detendrá, con la finalidad de no exponer a las personas a la pandemia y en su caso seguir los detalles por los medios de comunicación.