Los organismos públicos operadores de agua potable deberán publicar informes sobre la calidad del líquido, con base en pruebas y análisis que permitan verificar el cumplimiento de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos establecidos para el consumo humano en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), según aprobó el Pleno del Congreso del Estado.

Asimismo, deberán abstenerse de suministrar agua que no cumpla con los indicadores y límites permisibles, con el propósito de proteger la salud de la población y garantizar que el servicio se preste en condiciones de calidad y seguridad sanitaria.

La obligación deriva de una reforma a la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, impulsada por el diputado Adán Valdivia López, que establece que los informes deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en la entidad.

Valdivia López señaló que, aunque se realizan pruebas para conocer la calidad del agua, sus resultados deben estar disponibles para que la ciudadanía tenga acceso a estos datos, ante las inquietudes sobre posibles riesgos sanitarios.

La propuesta se vincula con las disposiciones de la fracción décima del artículo 29 de la Ley de Agua para el Estado, que establece que los estados financieros y los informes presentados por el director general deben examinarse y aprobarse, previo conocimiento del informe del comisario.

Valdivia López también planteó la necesidad de mantener una vigilancia constante de los pozos y las plantas potabilizadoras, así como de difundir periódicamente los resultados de los análisis para que la ciudadanía pueda conocer las condiciones del agua que recibe.

Con la aprobación mayoritaria del Pleno, la reforma busca reforzar los mecanismos de rendición de cuentas de los organismos operadores y facilitar el acceso público a la información relacionada con la calidad del agua, un servicio esencial para la población.