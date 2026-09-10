Paloma “N” fue vinculada a proceso por su probable participación en el delito de robo simple, luego de ser señalada por presuntamente apoderarse de 226 mil 330 pesos de un comercio dedicado a la venta de carne.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, la mujer trabajaba como cajera en la negociación y presuntamente habría aprovechado sus funciones para manipular el sistema de ventas y quedarse de manera indebida con el dinero.

Tras la denuncia, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación y reunió datos de prueba que permitieron relacionar a la señalada con los hechos. Posteriormente se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Agentes de la Policía de Investigación ubicaron a Paloma “N” en las inmediaciones del Centro Comercial Agropecuario, donde fue detenida y posteriormente puesta a disposición de la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, un Juez de Control determinó vincularla a proceso y ordenó como medidas cautelares que se presente semanalmente ante la autoridad correspondiente, además de imponerle restricciones para salir del país, de su localidad o del territorio que determine el juzgador sin autorización. También permanecerá bajo vigilancia de la institución que designe la autoridad judicial.

El juez concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.