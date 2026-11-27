Más de un millón de pesos habría sustraído una cajera de una carnicería ubicada en el Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes, mediante la manipulación del sistema de ventas del establecimiento.

La señalada, identificada como Paloma “N”, fue vinculada a proceso por el delito de robo calificado, luego de que la Fiscalía General del Estado presentara datos de prueba ante un juez de Control.

Las investigaciones apuntan a que, entre octubre de 2025 y junio de 2026, la mujer habría aprovechado su acceso a la caja para registrar nuevamente tickets de operaciones correspondientes a fechas anteriores, cuyos movimientos ya habían sido revisados.

Mediante esta práctica, presuntamente logró apoderarse de un millón 62 mil 850 pesos con 30 centavos.

Tras la denuncia y las indagatorias del Ministerio Público, la mujer fue llevada ante la autoridad judicial, que determinó iniciar un proceso penal en su contra.

La imputada deberá presentarse periódicamente ante la autoridad, además de tener prohibido salir del país sin autorización judicial y acercarse o comunicarse con determinadas personas.

El juez concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.