Dos personas murieron y una más resultó lesionada luego de caer a una tina al interior de una empresa ubicada en la calle Rincón de Romos, en el Parque Industrial del Valle de Aguascalientes.

El reporte ingresó al 911 minutos después de las 11:00 horas, por lo que policías estatales, metropolitanos y municipales de San Francisco de los Romo, además de bomberos, Protección Civil, paramédicos del ISSEA y personal del Grupo Aeromédico Táctico, se desplazaron al sitio.

A su llegada, trabajadores de la propia empresa ya realizaban maniobras para rescatar a sus compañeros.

José Luis “N” fue extraído sin vida. Luis “N” fue trasladado al Hospital General de Zona número 3 del IMSS, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento pese a la atención recibida.

Bernardo “N”, de 28 años, también fue rescatado y trasladado al hospital para recibir atención médica por las lesiones sufridas.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar el procesamiento de la escena y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.