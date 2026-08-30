Claudia “N”, Yeimy “N” y Dulce “N” fueron vinculadas a proceso por robo calificado, acusadas de sustraer más de un centenar de artículos de una tienda ubicada sobre avenida Aguascalientes, a la altura del ejido Ojocaliente.

Los hechos ocurrieron el 22 de agosto, cuando, de acuerdo con la investigación, las tres mujeres ingresaron en distintos momentos al establecimiento y presuntamente se repartieron funciones para sacar mercancía sin pagar.

Yeimy “N” y Dulce “N” habrían cambiado de ropa durante sus entradas y salidas para evitar ser identificadas, además de ocultar artículos entre sus prendas. Claudia “N”, mientras tanto, permanecía cerca de ellas y posteriormente habría abordado el vehículo utilizado para retirarse.

Personal de la tienda detectó la maniobra y señaló a las sospechosas. Tras abandonar el comercio, policías municipales las interceptaron y localizaron diversos objetos presuntamente robados. Yeimy “N” y Dulce “N” fueron sorprendidas manipulando mercancía que ya se encontraba dentro de la cajuela del automóvil.

Las tres quedaron a disposición del Ministerio Público y posteriormente fueron llevadas ante una Juez de Control, quien resolvió vincularlas a proceso.

Como medida cautelar permanecerán en prisión preventiva justificada. Además, se fijaron dos meses para el cierre de la investigación complementaria.