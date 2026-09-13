Tres hombres fueron detenidos por policías estatales cuando pretendían cruzar la Puerta de Seguridad Sur a bordo de un Mazda con vidrios polarizados; durante la revisión, los uniformados encontraron entre sus pertenencias varios envoltorios con una sustancia con características propias del cristal.

La intervención ocurrió en el punto de seguridad ubicado en el ejido Peñuelas, donde elementos de la Policía Estatal de Carreteras detectaron un Mazda gris, con placas del Estado de México, que se aproximaba al acceso.

Los agentes observaron que el automóvil llevaba vidrios polarizados, por lo que ordenaron al conductor detenerse en el área destinada a la revisión de vehículos.

En la unidad viajaban Felipe N, de 27 años; Juan N, de 37, y Marco N, de 35. Al inspeccionar tanto el automóvil como a sus ocupantes, los policías localizaron entre las pertenencias de cada uno varios envoltorios con sustancia granulada al tacto y con características propias del cristal.

Los tres hombres fueron detenidos y trasladados, junto con los envoltorios asegurados y el Mazda, a la Fiscalía General del Estado.

Quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno, quien determinará su situación jurídica.