Tres hombres detenidos durante un operativo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la colonia La Popular, en Pabellón de Arteaga, fueron vinculados a proceso por posesión simple de narcótico, aunque podrán continuar el procedimiento en libertad.

La captura ocurrió alrededor de las 22:00 horas del miércoles 23 de septiembre, cuando agentes ministeriales realizaban labores de inteligencia relacionadas con el homicidio de César Alejandro Martín, de 23 años, originario de Tepatitlán, Jalisco, conocido como “El Zorro” o “El Chamaquito”.

La víctima fue asesinada de tres disparos la noche del martes 22 de septiembre, en el cruce de avenida 16 de Septiembre y calle Séptima, en Pabellón de Arteaga.

Durante las pesquisas, los investigadores detectaron una camioneta cuyos ocupantes fueron considerados sospechosos y comenzaron a seguirla hasta finalmente interceptarla.

El reporte inicial de la autoridad señalaba que dentro de la unidad fueron encontradas tres armas cortas Glock calibre 9 milímetros, además de varias dosis de una sustancia granulada con características de droga sintética. Los ocupantes quedaron a disposición del Ministerio Público.

Sin embargo, durante la audiencia inicial realizada este 25 de septiembre, la defensa particular controvirtió parte de lo asentado en el reporte. Ante el juez no se acreditó que los tres detenidos portaran las armas al momento de la intervención.

Finalmente, fueron vinculados a proceso únicamente por posesión simple de narcótico y enfrentarán el procedimiento en libertad.

La Fiscalía continuará las investigaciones para determinar si existen elementos que relacionen a los procesados con el homicidio de “El Zorro”.