Una riña registrada en el Barrio de la Salud terminó con seis jóvenes detenidos, cinco de ellos menores de edad, señalados como presuntos responsables de causar daños en vehículos y domicilios de la zona.

El pleito fue reportado al Servicio de Emergencia 911 desde la calle 3 de Mayo, lo que movilizó a policías estatales que realizaban labores de vigilancia por el sur de la ciudad.

Al llegar, los uniformados fueron abordados por vecinos, quienes indicaron que los participantes en la pelea ya se habían retirado, pero proporcionaron sus características y denunciaron que durante los hechos habían sido dañados varios automóviles e inmuebles.

Con esos datos comenzó un operativo de búsqueda que se extendió hasta avenida Héroe de Nacozari, donde los agentes localizaron a un grupo que coincidía con la descripción proporcionada.

Los detenidos fueron identificados como Pablo N., de 19 años; J. N., D. N., C. N. y H. N., todos de 16 años, así como A. N., de 17. De acuerdo con el reporte, una persona afectada los señaló como quienes presuntamente ocasionaron los destrozos.

Los seis fueron trasladados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se abrió una carpeta de investigación por su probable responsabilidad en el delito de daño en las cosas doloso. La autoridad ministerial determinará su situación jurídica.