Seis personas, entre ellas una mujer, fueron detenidas por elementos de la Policía Estatal en diferentes puntos de Aguascalientes y San Francisco de los Romo, tras encontrarles envoltorios con una sustancia granulada con características similares al cristal. En conjunto, los aseguramientos sumaron aproximadamente 71 gramos.

La primera captura ocurrió sobre avenida Siglo XXI, donde Fernando “N”, de 35 años, fue interceptado cuando circulaba en una motocicleta Italika sin espejos retrovisores. Durante la revisión, los oficiales le encontraron una bolsa con aproximadamente 17 gramos de la sustancia.

En la calle Mariano Salas, del fraccionamiento Solidaridad III, fue detenido José “N”, de 60 años, quien llevaba seis envoltorios con aproximadamente nueve gramos de presunto cristal.

Por su parte, Ramón “N”, de 43 años, intentó escapar corriendo al ser sorprendido haciendo sus necesidades fisiológicas en la vía pública, sobre la calle Ingeniero Blass Romo, en la colonia Progreso. Tras darle alcance, los policías le aseguraron un envoltorio con siete gramos de la sustancia.

En el fraccionamiento Villa Montaña se registraron otras dos capturas. Sobre avenida Constitucionalistas fue detenido Jehovan “N”, de 34 años, con aproximadamente 16 gramos, mientras que Brenda “N”, de 31 años, fue interceptada en el cruce de esa misma avenida con Monte Sora, cuando intentaba escapar. Le encontraron una bolsa rosa con 11 gramos.

Finalmente, en la comunidad de Macario J. Gómez, municipio de San Francisco de los Romo, fue capturado Félix “N”, de 35 años, originario de Jalisco, quien también intentó huir corriendo. Le aseguraron un envoltorio con aproximadamente 11 gramos.

Los seis detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.