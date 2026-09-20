Un golpe de aproximadamente 300 mil pesos en maquinaria y herramienta llevó ante un juez a dos hombres señalados por su presunta participación en un robo cometido en una bodega ubicada en Lomas del Picacho.

Luis Emmanuel “N”, alias “Pollo”, e Iván “N”, alias “Tito”, fueron vinculados a proceso por el delito de Robo Calificado, luego de que la Fiscalía General del Estado presentó datos de prueba sobre los hechos registrados el pasado 2 de septiembre.

Según la investigación, ambos habrían llegado junto con otras personas a una nave industrial localizada sobre la carretera 70 Poniente. El inmueble estaba cerrado, por lo que presuntamente dañaron el portón metálico y doblaron una de sus hojas para abrirse paso.

Ya en el interior, los involucrados se habrían apoderado de maquinaria, herramienta y otros objetos valuados en alrededor de 300 mil pesos.

La denuncia del afectado dio pie a las investigaciones de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, cuyos agentes realizaron trabajos de campo y gabinete que permitieron relacionar a “Pollo” y “Tito” con el atraco.

Posteriormente, el Ministerio Público consiguió órdenes de aprehensión en su contra, las cuales fueron cumplimentadas por policías de Investigación Criminal.

Durante la audiencia inicial, un Juez de Control resolvió vincular a proceso a los dos imputados y ordenó que permanezcan bajo prisión preventiva justificada. Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.