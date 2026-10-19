Caen Panteras en tiempo extra

Las Panteras de Aguascalientes no pudieron aprovechar la localía en el juego 1 de los playoffs de la LNBP varonil 2026, pues anoche perdieron en casa ante Lobos de Puebla en tiempo extra.

Ante un abarrotado Gimnasio Hermanos Carreón, las Panteras batallaron para enfrentar a unos Lobos de Puebla que llegaron reforzados a los playoffs. Desde el primer cuarto, los poblanos tomaron ventaja, pero Panteras mejoró en el segundo periodo para irse al descanso con una ventaja de un punto.

En el tercer cuarto, Panteras llegó a tener la ventaja, pero no pudo mantenerla, al grado de que Lobos se mantuvo al frente durante casi todo el último periodo. En los minutos finales del tiempo regular se vivieron momentos de tensión, especialmente cuando Tyler Cheese tuvo la última oportunidad de anotar, con el marcador empatado a 93 puntos, pero el jugador felino falló su tiro.

En el tiempo extra, los Lobos dominaron y finalmente consiguieron una victoria por 111-100, con lo que tomaron ventaja en el primer juego de la serie, que se disputa a ganar tres encuentros. El segundo duelo se jugará este lunes en Aguascalientes, a las 8:30 p. m., y tampoco hay boletos disponibles.