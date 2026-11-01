Nueve personas terminaron ante el Juez Cívico y dos motocicletas fueron enviadas a la pensión, luego de una serie de patrullajes realizados por policías municipales en cinco colonias y fraccionamientos del sur de la ciudad de Aguascalientes.

Los operativos estuvieron a cargo de elementos del Destacamento Morelos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes recorrieron las colonias Periodistas, Fundadores, Mujeres Ilustres, Lomas del Ajedrez y Bajío de las Palmas.

Durante las labores de vigilancia, los uniformados detectaron a nueve personas que ocasionaban disturbios en la vía pública, por lo que fueron aseguradas y trasladadas ante el Juez Cívico para determinar las sanciones correspondientes.

En estas mismas acciones, los oficiales también aseguraron dos motocicletas, que quedaron bajo responsabilidad de elementos de la Policía Vial, quienes se encargaron de trasladarlas a la pensión.

La corporación municipal informó que estos patrullajes forman parte de las acciones permanentes de vigilancia y prevención de faltas administrativas en distintos sectores de la capital.