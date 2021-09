Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco de la estrategia de abrazos y no balazos, los golpes asestados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al narcotráfico han ido a la baja.

Un comparativo entre los primeros semestres de 2020 y 2021 revela una reducción en nueve de los indicadores, entre ellos erradicación de plantíos de mariguana y amapola, aseguramiento de mariguana, cocaína, vehículos y armas, sujetos detenidos, el valor estimado de los enervantes y la cantidad de dosis destruidas.

En la actual Administración federal, se han multiplicado las tareas encomendadas a las Fuerzas Armadas, que ahora también construyen, cuidan aduanas, distribuyen vacunas, adquieren y distribuyen medicamentos, atienden hospitales, además de combatir el robo de hidrocarburos, participar en operativos migrantes y hasta actuar en las fiestas patrias.

Según la Sedena, en el primer semestre de 2020 erradicó mil 501 hectáreas de siembra de mariguana, frente a solo 466.7 ha. en el mismo periodo de este año, lo que representa una disminución de 67 por ciento.

En materia de aseguramientos, el Ejército reportó 41.9 toneladas de mariguana en el primer semestre del año, es decir, 54.15 por ciento menos que en 2020, cuando la cifra fue de 91.4 toneladas

La caída más pronunciada se puede apreciar en el aseguramiento de cocaína, ya que pasó de 3 mil 810 a 545.2 kilogramos, lo que representa una reducción del 85.7 por ciento.

El valor estimado de los enervantes asegurados y destruidos también se redujo. En 2020 se reportó el equivalente a 4 mil 362 millones de pesos, pero para la primera mitad de este año, pasó a mil 108 millones de pesos, 74.6 por ciento menos.

En su reciente libro, titulado “A la mitad del camino”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su Administración no podía dar continuidad a la estrategia utilizada por gobiernos anteriores, ya que había quedado demostrado que las acciones de fuerza no frenaban la violencia ni los niveles de criminalidad.

Tras defender su lema de “abrazos, no balazos”, consideró que el principal golpe que se puede asestar contra el narcotráfico es arrebatarle a su fuerza de trabajo: los jóvenes que reclutan para delinquir.

Para Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, la reducción en estos indicadores muestra la ausencia de acción del Estado frente a la delincuencia organizada.

“Porque lo que estamos viendo es que, si el Estado no hace, de todos modos la delincuencia sí tiene un gran poder y una gran capacidad de generar daño a la sociedad”, señaló.

Con información de César Martínez y Benito Jiménez