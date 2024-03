Después de haber descansado la jornada pasada, este fin de semana el equipo de Pabellón FC regresó a la actividad en la Tercera División Profesional de México, cayendo por un marcador de 2-0 ante la escuadra de FC Zacatecas.

Durante la primera parte, no se registraron goles en el partido, pero los locales de Jerez insistieron desde todas las vías; por su parte, el equipo de Aguascalientes cuidó bastante bien su arco y las pocas jugadas que tuvieron en ataque no pudieron concretarlas.

Fue hasta la segunda parte cuando los zacatecanos por fin respondieron y al minuto 61 abrieron el marcador gracias a un gol de Diego Alejandro Barrón Ortega; en tan solo 8 minutos, los jerezanos mejoraron su ventaja con un tanto de Francisco Javier Zamudio Martínez.

Después de estas dos anotaciones, el equipo de Pabellón FC ya no pudo reaccionar y vio cómo los zacatecanos se quedaron con la victoria de 2-0. Con este resultado, los de Aguascalientes se mantienen en la décima posición de la tabla con 21 puntos; por su parte, los de FC Zacatecas escalaron al segundo lugar de la tabla al sumar 39 unidades.

El próximo partido de Pabellón FC será el próximo 9 de marzo cuando reciban en el Deportivo Ferrocarrilero al cuadro de Escorpiones FC, quienes ocupan el penúltimo lugar de la tabla, por lo que se espera que en la próxima jornada los aguascalentenses puedan sumar un triunfo al enfrentar a un rival no tan fuerte.

Al torneo de la Liga TDP le quedan solo siete jornadas, por lo que es casi un hecho que los de Aguascalientes no estarán en la fase final nacional, pero aún así, el cuadro de Pabellón FC tratará de cerrar positivamente el campeonato para pensar en su próximo torneo.