En el segundo juego de la serie entre Rieleros y Mariachis, el conjunto tapatío se llevó nuevamente la victoria por un marcador cerrado de 7-8, siendo una dolorosa derrota para los de Aguascalientes, ya que cayeron en la última entrada.

La novena de Aguascalientes no tuvo suerte en el primer juego al caer por un marcador de 7-14 a pesar de haber estado 3-1 arriba en la mitad de la segunda entrada, así que en este segundo juego fue necesario volver a tomar ritmo desde los primeros minutos.

Rápidamente, en la primera entrada, los Rieleros se pusieron en ventaja con dos anotaciones: una de Reginatto por un single de Wing, y la otra por un error que llevó a Henry Rodríguez al home.

La respuesta de Mariachis llegó hasta la parte baja de la segunda entrada con tres anotaciones, haciendo estallar a la grada local, que vio cómo su equipo lograba darle la vuelta al marcador.

En la parte baja de la tercera entrada, los locales volvieron a anotar y pusieron la pizarra 2-4, pero, en la siguiente entrada, los Rieleros volvieron a recortar la distancia gracias a un error que ocasionó la anotación de Marc Flores; sin embargo, en la parte baja, los tapatíos se alejaron nuevamente con un doble y una base por bolas, cambiando el marcador a 3-6.

En la quinta entrada, cada equipo consiguió sumar a su favor, dejando la pizarra 4-7, pero, en la parte alta de la sexta entrada, los Rieleros respondieron y lograron empatar el encuentro, gracias a las anotaciones de Francisco Córdoba, Amílcar Gómez y Eliezer Ortiz, forzando el cambio de lanzador para los jaliscienses.

Este marcador se mantuvo hasta el cierre del partido, en donde los Mariachis tuvieron un mejor desenlace al dejar sin oportunidades a los visitantes, al grado de que en la octava y novena entrada los Rieleros no conectaron ningún hit.

El momento de la verdad fue en la parte baja de la novena entrada con un marcador de 7-7; los Rieleros trataron de obligar los extra innings, pero Jorge Rondon no pudo cerrar bien desde el montículo. Primero Jesse Castillo se ponchó en jugada, después Anthony Garcia hizo un doble y Carlos Mendivil avanzó por bolas. Finamente, Issmael Salas conectó un imparable que ocasionó la anotación de García, finalizando así el partido.

Con estas dos victorias, el cuadro de Mariachis cumplió su tarea y tomó ventaja en casa, pero ahora tendrán que venir a Aguascalientes para intentar sellar la serie y avanzar a la serie de campeonato. Los partidos en el Romo Chávez serán este viernes, sábado y, de ser necesario, el domingo.