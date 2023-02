El conjunto de Necaxa visitó este sábado al equipo de Rayados de Monterrey en la capital de Nuevo León y por algunos minutos se pensó que los rojiblancos iban a rescatar un punto por tener el marcador 1-1; sin embargo, en el tiempo añadido el cuadro regio anotó el gol de la victoria en una jugada a balón parado.

En su última visita al Estadio BBVA, el equipo de Necaxa había ganado por la mínima, por lo que esta vez el cuadro de Rayados no quería pasar por sorpresas y salió con un cuadro bastante ofensivo, además de llegar enrachados con seis victorias al hilo en lo que va del torneo.

Durante la primera parte, se notó la superioridad de Rayados al tener más control de la pelota y más llegadas; al minuto 25, Alfonso González llegó a mover las redes, pero el gol tuvo que ser invalidado por fuera de juego, siendo esta una revisión que tardó bastante a pesar del claro fuera de lugar.

Al filo del descanso, se señaló un penal a favor de Rayados por una falta de Hugo González sobre Funes Mori, y el encargado de patear fue el ex jugador de Rayos, Rodrigo Aguirre, quien no pudo cumplir esta vez la ley del ex por enviar su disparo al costado del arco.

En la segunda parte, los locales se pusieron por fin en ventaja con un gol al minuto 60 a cargo de Funes Mori, en donde el argentino solo empujó el balón a unos metros del arco al estar solo en el área por un error de Alexis Peña.

No obstante, al minuto 72 se señaló un penal a favor de Necaxa por una mano dentro del área, así que Edgar Méndez fue el encargado de empatar el juego 1-1.

Cuando parecía que los Rayos se iban a llevar un punto de Monterrey, Germán Berterame anotó el gol de la victoria gracias a un cabezazo potente en una jugada de tiro de esquina, haciendo explotar a la grada del estadio que vio cómo su equipo sumaba su séptimo triunfo de manera consecutiva.

Rayados sigue siendo el líder de la tabla con 21 puntos y los Rayos siguen rozando la zona de clasificación con tan solo 7 unidades.