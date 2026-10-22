Dos sujetos identificados como Octavio “N”, alias “El Tallos”, y Ricardo “N”, conocido como “El Shek”, fueron vinculados a proceso por su presunta participación en un robo cometido en una nave industrial ubicada al sur de la ciudad de Aguascalientes.

El atraco ocurrió durante la noche del pasado 20 de septiembre, cuando los sospechosos presuntamente aprovecharon que una nave industrial, localizada sobre la calle Pedro Vega Kegel, en Ciudad Industrial, se encontraba sin operaciones para ingresar y apoderarse de diversas herramientas y equipos de cómputo.

Tras la denuncia, personal de la Agencia Estatal de Investigación Criminal comenzó las indagatorias y reunió datos de prueba que permitieron al Ministerio Público solicitar órdenes de aprehensión contra ambos individuos.

Sin embargo, los investigadores no tuvieron que buscarlos en las calles, pues “El Tallos” y “El Shek” ya se encontraban recluidos en un centro penitenciario, donde les fueron cumplimentados los mandamientos judiciales.

Posteriormente, ambos comparecieron ante un juez de Control, quien consideró suficientes los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado para vincularlos a proceso por el delito de robo calificado.

Los dos permanecerán bajo prisión preventiva justificada, mientras transcurre el plazo de dos meses establecido para el cierre de la investigación complementaria.