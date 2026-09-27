Rubén “N” y Juan “N” fueron vinculados a proceso por su probable participación en un robo domiciliario cometido con violencia en Potreros del Oeste, donde presuntamente utilizaron machetes para intimidar a las víctimas mientras sus cómplices saqueaban el inmueble.

Los hechos ocurrieron el 23 de septiembre de 2026. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, ambos llegaron al domicilio acompañados de aproximadamente seis hombres, quienes presuntamente ingresaron para apoderarse de diversos objetos.

Rubén “N” y Juan “N” habrían permanecido en la puerta, vigilando el acceso y mostrando los machetes a las víctimas para impedir que intervinieran mientras se consumaba el robo.

Una vez obtenido el botín, el resto de los involucrados salió del inmueble y presuntamente lanzó piedras contra la vivienda, provocando daños en una ventana.

Elementos de la Policía Preventiva intervinieron y detuvieron a Rubén “N” y Juan “N”, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control calificó como legal su detención y los vinculó a proceso por robo calificado. Ambos permanecerán bajo prisión preventiva oficiosa y se fijó un mes para el desarrollo de la investigación complementaria.