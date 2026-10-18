Dos hermanos señalados como presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de viviendas de alta gama fueron capturados en la Ciudad de México y Guerrero, luego de varios meses de investigaciones encabezadas por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Se trata de Juan Pablo “N” y José Asunción “N”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por el delito de robo calificado y estarían vinculados con una organización delictiva integrada principalmente por extranjeros, entre ellos ciudadanos colombianos, que presuntamente opera en diferentes estados del país.

Las pesquisas cobraron fuerza tras un robo registrado en el fraccionamiento Residencial San Nicolás, donde varios delincuentes irrumpieron en una vivienda y se apoderaron de diversas piezas de joyería.

Mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas y trabajos periciales, los investigadores consiguieron identificar vehículos, obtener imágenes de los sospechosos y reconstruir parte de sus movimientos.

El seguimiento permitió localizar a Juan Pablo “N” en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, donde fue capturado con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Guardia Nacional.

Posteriormente, su hermano José Asunción “N” fue ubicado y detenido en Ciudad Altamirano, Guerrero, durante un operativo coordinado con autoridades de aquella entidad.

Ambos fueron trasladados a Aguascalientes e ingresados al Centro Penitenciario Estatal Varonil, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

El fiscal Manuel Alonso García informó que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles integrantes de la banda y establecer su relación con más robos a residencias.