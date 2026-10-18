Dos sujetos identificados como Raudel “N” y Justin “N”, alias “Sandía”, terminaron en prisión preventiva luego de ser vinculados a proceso por su presunta participación en un robo cometido en una joyería del municipio de Rincón de Romos.

El atraco ocurrió el pasado 7 de octubre de 2026, cuando ambos individuos presuntamente ingresaron a un establecimiento ubicado sobre la calle José María Morelos, en plena Zona Centro, de donde sustrajeron diversas piezas de joyería de plata.

Tras la denuncia presentada por la parte afectada, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes abrió una carpeta de investigación y puso en marcha las indagatorias para identificar a los presuntos responsables.

Las pesquisas realizadas por agentes de Investigación Criminal permitieron reunir datos de prueba contra Raudel y Justin, por lo que se obtuvieron órdenes de aprehensión que posteriormente fueron cumplimentadas por elementos de la Policía Investigadora.

Una vez detenidos, ambos fueron llevados ante un juez de Control, quien, tras analizar los elementos presentados por el Ministerio Público, determinó vincularlos a proceso por el delito de robo calificado.

Además, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.