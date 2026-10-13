Dos sujetos señalados por su presunta participación en un asalto contra un conductor de plataforma fueron detenidos por policías municipales de Aguascalientes en el fraccionamiento Potreros del Oeste. Ambos intentaron escapar al detectar la presencia de los uniformados y, al ser revisados, les encontraron armas blancas.

Los detenidos fueron identificados como Juan “N”, de 25 años, y Jesús “N”, de 41, conocido con el alias de “El Jairo Colombia”.

La intervención policial se originó luego de que se difundiera un video y se conociera un testimonio sobre el atraco cometido contra un trabajador del transporte por aplicación, quien presuntamente fue abordado por dos individuos que lo despojaron de sus pertenencias en dicho fraccionamiento.

Con las características de los sospechosos, los oficiales desplegaron un operativo de búsqueda que permitió ubicarlos en el cruce del andador Crepúsculo y la avenida Paseo de la Asunción.

Al verse descubiertos, los dos hombres intentaron darse a la fuga, pero fueron alcanzados por los policías, quienes procedieron a someterlos a una inspección preventiva.

Durante la revisión, Juan llevaba un machete de aproximadamente 75 centímetros de longitud, mientras que a Jesús le encontraron un cuchillo de unos 30 centímetros.

Finalmente, ambos fueron trasladados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica y se investigará su posible responsabilidad en el asalto denunciado.