Dos hombres que circulaban a bordo de una camioneta con vidrios polarizados fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal tras el hallazgo de un arma de fuego y dos cargadores abastecidos con cartuchos útiles, en el norte de la ciudad de Aguascalientes.

La intervención policial se registró sobre avenida Aguascalientes, donde los uniformados detectaron una camioneta Nissan Frontier en color negro, con placas de circulación de San Luis Potosí, a cuyo conductor le marcaron el alto para efectuar una revisión preventiva.

Al inspeccionar la unidad, los agentes descubrieron un arma de fuego calibre .22 oculta en el interior de la cabina del vehículo, además de un cargador del mismo calibre y otro de 9 milímetros, ambos abastecidos con municiones.

Ante el hallazgo, los policías procedieron a detener a quienes se identificaron como Gerardo “N”, de 37 años, e Iván “N”, de 40.

Los dos sujetos fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con el arma, los cargadores, las municiones y la camioneta, para determinar su situación jurídica.