Dos hombres fueron detenidos por policías del Mando Coordinado en distintos puntos de San Francisco de los Romo y Jesús María, tras ser sorprendidos en posesión de envoltorios con una sustancia granulada, aparentemente cristal.

La primera detención se registró en el fraccionamiento Urbi Villas del Vergel, donde los uniformados detectaron a un joven que, al notar la presencia de los oficiales, adoptó una actitud evasiva.

Los policías lo interceptaron en el cruce de la avenida San Luis y la calle San Eduardo, donde, al someterlo a una revisión preventiva, encontraron entre sus pertenencias un envoltorio de plástico con más de 10 gramos de presunto cristal.

El detenido fue identificado como Juan “N”, de apenas 18 años de edad.

Por otra parte, en la Rinconada San Miguelito, municipio de Jesús María, un hombre intentó escapar de los uniformados que patrullaban por el cruce de las calles San Miguelito y Santa Elena.

Tras ser interceptado, quien se identificó como José “N”, de 29 años, fue sometido a una inspección corporal, durante la cual los oficiales encontraron un envoltorio con más de ocho gramos de una sustancia con características similares a las del cristal.

Ambos sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.