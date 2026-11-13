Dos hombres que intentaron escapar al detectar la presencia de policías estatales terminaron detenidos en calles de la colonia Ejido Las Cumbres, al oriente de la ciudad de Aguascalientes, luego de que les encontraron 70 envoltorios y una bolsa con sustancias que presentaban las características de la droga conocida como cristal.

Los detenidos fueron identificados como Artemio “N”, de 46 años, y Ricardo “N”, de 41, quienes fueron interceptados por elementos de la Comisaría Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Sierra de Tepehuanes, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando observaron a los dos sujetos, quienes comenzaron a correr al percatarse de la presencia policial.

Su intento de fuga provocó una persecución que terminó metros adelante, donde ambos fueron alcanzados y sometidos a una revisión.

Entre las pertenencias de Artemio encontraron 70 envoltorios de plástico con una sustancia granulada similar al cristal, cuyo peso aproximado fue de 27 gramos.

Por su parte, Ricardo llevaba una bolsa con una sustancia de características semejantes, con un peso aproximado de 25 gramos.

Los dos individuos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedaron a disposición del Ministerio Público junto con las sustancias aseguradas.

La autoridad ministerial abrió una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.