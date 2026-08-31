Luz “N” y Héctor “N” fueron capturados después de una investigación que comenzó siguiendo el rastro de una camioneta Audi negra y terminó fuera de Aguascalientes. Ambos, de origen colombiano, son señalados por su probable participación en el robo de más de 5 millones 52 mil pesos en joyas, efectivo y relojes de alta gama de una residencia del Coto San Nicolás.

La pista comenzó a construirse después del golpe cometido el 20 de junio de 2026. Con la denuncia de la víctima, agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) se concentraron en reconstruir los movimientos de quienes habían llegado al fraccionamiento, cometido el robo y escapado sin ser detenidos.

Había un vehículo por buscar: una camioneta Audi negra que, de acuerdo con las indagatorias, utilizaba placas sobrepuestas de Aguascalientes.

Los investigadores recurrieron a los sistemas de videovigilancia. En coordinación con personal del C5i comenzaron a revisar grabaciones para seguir los desplazamientos de la camioneta antes, durante y después del robo.

Cámara tras cámara, los agentes lograron reconstruir parte de la ruta. El seguimiento permitió establecer distintos puntos relacionados con los movimientos de la unidad y, conforme avanzó el análisis de las imágenes, surgió otro elemento: los rostros de posibles participantes.

La investigación dejó entonces de depender únicamente del vehículo.

A las labores de campo se sumó el análisis de información realizado por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cibernéticos y la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Mediante herramientas tecnológicas se obtuvieron datos vinculados con domicilios y números telefónicos. Al cruzarlos con el resto de los indicios, los investigadores abrieron nuevas líneas para localizar a los sospechosos.

Mientras seguían esa pista, también reconstruyeron la forma en que se habría cometido el robo.

Según la Fiscalía, los involucrados consiguieron ilícitamente un TAG asignado a un residente del Coto San Nicolás, el cual habría sido clonado previamente en el estacionamiento de un restaurante. Con ese dispositivo pudieron superar los controles de acceso del complejo habitacional.

Una vez dentro, la camioneta avanzó hasta la vivienda. Varios sujetos descendieron mientras otro permaneció en la unidad presuntamente vigilando. Los primeros causaron daños para ingresar al domicilio y posteriormente vulneraron una caja fuerte.

De ahí sustrajeron joyas, efectivo y relojes de alta gama con un valor conjunto estimado en más de 5 millones 52 mil pesos. Después regresaron al vehículo y huyeron.

Para entonces, sin embargo, cámaras y herramientas de inteligencia habían dejado elementos que posteriormente servirían para seguirles la pista.

La suma del trabajo de campo, videovigilancia y análisis tecnológico llevó a los agentes hasta Luz “N” y Héctor “N”, este último identificado también como Hugo “N” y Raúl “N”. Con los datos reunidos, el Ministerio Público consiguió las órdenes de aprehensión.

El rastro llevó finalmente a Morelos.

Agentes de la Fiscalía de Aguascalientes, en colaboración con sus homólogos de aquella entidad, ubicaron y detuvieron a los dos sospechosos. Al momento de su captura habrían presentado documentos de identidad apócrifos para hacerse pasar por ciudadanos mexicanos.

Las líneas de investigación los colocan como presuntos integrantes de una organización conformada mayoritariamente por extranjeros, que operaría de manera itinerante en diferentes estados del país y estaría especializada en robos a viviendas de alto valor.

Después de la captura, ambos fueron trasladados a Aguascalientes e ingresados al Centro Penitenciario Estatal. Quedaron a disposición del Juez de Control que deberá resolver su situación jurídica.