Cuatro personas fueron detenidas en distintos operativos realizados en Aguascalientes, Jesús María y San José de Gracia, luego de que policías estatales y del Mando Coordinado les aseguraran envoltorios con una sustancia con características similares al cristal.

En el fraccionamiento La España fue detenida Paola “N”, de 31 años, a quien presuntamente le encontraron una bolsa con 20 envoltorios que contenían alrededor de 13 gramos de la sustancia.

Otro operativo se realizó en la colonia Sierra Fría, en San José de Gracia, donde fue asegurado Braulio “N”, de 28 años. Durante una revisión, los oficiales localizaron un envoltorio con aproximadamente seis gramos.

En Trojes de Alonso, Marco Antonio “N”, de 22 años, fue interceptado cuando circulaba en bicicleta y presuntamente intentó alejarse de los policías. Al revisar la unidad encontraron oculto en el manubrio un envoltorio con más de nueve gramos de la misma sustancia.

Finalmente, en la colonia La Cañada, en Jesús María, fue detenido Andrés “N”, de 19 años, a quien presuntamente le aseguraron un envoltorio con alrededor de 10 gramos.

Los cuatro detenidos y las sustancias quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.