Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Ejército detuvo en Michoacán a 12 personas, entre ellas a hija de ‘El Tío Lako’, jefe regional del CJNG; tras captura registraron bloqueos.

Tras la captura se registraron bloqueos y quema de vehículos en carreteras.

«El Tío Lako», el principal objetivo de las autoridades, logró huir.

A los detenidos les fueron asegurados 64 vehículos, uno de ellos blindado; cinco ametralladoras, nueve armas largas, además de explosivos, drones, droga y equipo táctico.

«El Tío Lako» está señalado de ordenar ataques contra elementos de la Guardia Nacional luego de la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», en febrero pasado.

La narco-fiesta

En 2023, la hija de «El Tío Lako» celebró sus XV años en Tanhuato con grupos de narco-corridos y le regalaron una camioneta Mercedes Benz color rosa. La fiesta fue resguardada por cientos de sicarios.