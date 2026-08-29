Cinco personas fueron detenidas por elementos de la Policía Estatal en el oriente de la ciudad de Aguascalientes, luego de que fueran interceptadas a bordo de un vehículo con reporte de robo vigente en el estado de Morelos.

La intervención ocurrió durante recorridos de vigilancia, cuando los oficiales detectaron un Nissan color gris cuyos ocupantes presuntamente asumieron una actitud evasiva al notar la presencia policial.

Tras marcarles el alto, fueron asegurados Edgar “N”, de 41 años; Giovanni “N”, de 22; Angélica “N”, de 34; Christian “N”, de 31, y Mario “N”, de 29.

Durante la revisión del vehículo y sus ocupantes, los policías localizaron varios envoltorios con presuntas sustancias ilícitas, paquetes con hierba verde y dinero en efectivo.

Al consultar los datos de la unidad en Plataforma México, los agentes confirmaron que presentaba alteraciones y además contaba con reporte de robo vigente en Morelos.

Los cinco detenidos, junto con el vehículo, el dinero y las sustancias aseguradas, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se inició una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.