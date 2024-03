En la jornada 10 de la Liga MX Femenil Sub-19, las Centellitas de Necaxa visitaron a las Tuzas del Pachuca este domingo por la mañana, enfrentándose a un desafío complicado debido al excelente desempeño de las hidalguenses, que llegaban como sublíderes de la competencia.

Necaxa alineó a futbolistas como Grecia Pineda y Ximena D’Acosta, quienes ya han participado con el primer equipo, elevando así el nivel de las Centellitas. Salieron al campo con un planteamiento sólido que mantuvo el equilibrio durante toda la primera mitad, concluyendo el periodo sin goles.

En la segunda mitad, el panorama cambió poco después de la hora de juego cuando Andrea Olvera, originaria de Aguascalientes, adelantó a Pachuca con un tanto que pareció confirmar la ley del ex. Necaxa intentó reaccionar durante los minutos restantes, pero no logró igualar el marcador, cayendo por la mínima diferencia.

Sin embargo, las Centellitas lograron llevarse el punto extra desde el punto penal, asegurando no irse con las manos vacías de su visita a Hidalgo y sumando un punto más. Con esto, Necaxa alcanza los 15 puntos en el torneo, manteniéndose en el quinto lugar de la tabla del sector uno. El próximo fin de semana, Necaxa regresará a casa para enfrentarse a Cruz Azul, buscando retomar el camino del triunfo y apretar la competencia por el cuarto lugar del grupo uno.