La cuarta jornada de la Liga MX Femenil será recordada por toda la campaña para las Centellas que dieron pasos atrás en su avance futbolístico con una desastrosa presentación en la capital visitando al América. El cuadro de Fabiola Vargas tuvo el peor partido en mucho tiempo y en tan solo diez minutos ya iban perdiendo por tres anotaciones, si las azulcremas no bajaban el ritmo el encuentro pudo haber terminado en una goleada histórica.

Tan solo a los 20 segundos de acción Cassandra Cuevas se escapó sola entre toda la defensa y luego de un rebote sobre Fanny Grano quedó frente a la portería, definiendo cruzado y poniendo el primero del encuentro. Para el minuto dos Janae González aumentó la ventaja empujando el balón luego de un desborde por izquierda y cuatro minutos después en una jugada idéntica fue turno de Dorian Hernández que ponía las cosas 3-0. Fabiola Vargas no esperó más y sacó a Fanny Grano metiendo a Brianda Escobedo logrando detener las anotaciones.

Fue hasta el 38’ cuando una mano dentro del área le permitió otro chance al América. Daniela Espinosa no falló desde los once pasos, logrando el cuarto de la tarde. El primer tiempo terminó con el doblete de Cassandra Cuevas que empujó con la cadera un córner cerrado que parecía ser gol olímpico. Ya para el complemento las Águilas bajaron la intensidad al ir ganando 5-0, pero Cuevas firmó su hat-trick con gran volea de zurda poniendo el juego 6-0. De ahí en adelante el partido no dio muchas emociones hasta que al 67’ un error de la zaga capitalina le permitió a Estefany Hernández robar la pelota, quitarse a la portera y anotar el gol de la honra para Centellas que también fue el primero del torneo.

Gracias a esta escandalosa derrota Necaxa sigue sin puntos en el torneo con cuatro derrotas al hilo sumando once goles en contra y solo uno a favor en un pésimo arranque.