Un total de 37 personas terminaron detenidas durante una serie de operativos desplegados por la Policía Estatal en distintas colonias del municipio de Aguascalientes, como parte de las acciones para contener enfrentamientos entre grupos de jóvenes y otras conductas que alteran el orden público.

Las detenciones se registraron durante las últimas horas, principalmente en sectores identificados por las autoridades como prioritarios para reforzar la vigilancia y prevenir conflictos en la vía pública.

Los despliegues policiacos abarcaron las colonias Insurgentes, José López Portillo, Pilar Blanco, Vicente Guerrero, Ortega Douglas, Macías Arellano y Pericos, además de todos los sectores del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

En estos puntos, distintos grupos de la Policía Estatal realizaron recorridos simultáneos que derivaron en el aseguramiento de 37 personas por su presunta participación en faltas administrativas.

Los detenidos fueron trasladados a la Dirección de Juzgados Cívicos del municipio de Aguascalientes, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, informó que el denominado Operativo Antipandillas fue reforzado y su estrategia modificada para anticiparse a posibles enfrentamientos entre grupos de jóvenes.

Estas acciones forman parte del Plan Estratégico Blindaje Aguascalientes y contemplan patrullajes coordinados en zonas consideradas de atención prioritaria.