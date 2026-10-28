Un total de 25 personas terminaron detenidas por cometer diversas faltas administrativas durante una serie de operativos desplegados por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes en distintos puntos de la ciudad. Además, dos motocicletas quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Las intervenciones se concentraron en colonias y fraccionamientos donde los uniformados realizaron recorridos de vigilancia para detectar conductas que alteraran el orden público.

Uno de los despliegues estuvo a cargo de elementos del Destacamento Morelos, quienes recorrieron los fraccionamientos Fundadores, Mujeres Ilustres, Periodistas, Lomas del Ajedrez, Morelos I y II, además de Lindavista, Barrio de la Salud, Ojo de Agua, IV Centenario y la colonia San Luis.

Por otra parte, en la comunidad de Norias de Ojocaliente se llevó a cabo un operativo en el que participaron integrantes del Grupo Antipandillas (GAP), policías del Destacamento Terán Sur y efectivos de otros sectores.

En esta última intervención fueron detenidas siete personas por faltas administrativas, mismas que forman parte de los 25 arrestos contabilizados durante la totalidad de los operativos.

Las autoridades municipales también reportaron el aseguramiento de dos motocicletas, aunque no precisaron las circunstancias que motivaron su resguardo.

Estos despliegues forman parte de las acciones de vigilancia que mantiene la corporación en colonias, fraccionamientos y comunidades de la capital.