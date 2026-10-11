Un total de 12 personas terminaron detenidas por cometer distintas faltas administrativas durante recorridos de vigilancia realizados por policías municipales en colonias y fraccionamientos del sur de la ciudad de Aguascalientes.

Las detenciones estuvieron a cargo de elementos del Destacamento Morelos, quienes desplegaron patrullajes preventivos en diferentes puntos de su sector para detectar conductas que alteraran el orden público.

Los uniformados recorrieron los fraccionamientos Fundadores, Mujeres Ilustres, Periodistas, Lomas del Ajedrez, Villa Las Palmas I, II y III, Bajío de las Palmas, Villa Taurina y Lomas del Chapulín, así como Infonavit IV Centenario e Infonavit Morelos.

Durante estas acciones fueron aseguradas 12 personas por diversas infracciones administrativas, aunque las autoridades no precisaron las faltas específicas que motivaron cada detención.

Los involucrados quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, encargada de determinar las sanciones aplicables conforme a la normativa vigente.

La Policía Municipal informó que los patrullajes continuarán en distintos sectores de Aguascalientes como parte de las labores de vigilancia y prevención.