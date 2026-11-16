Un hombre de 49 años resultó lesionado luego de caer desde una altura aproximada de tres metros al interior de un canal de desagüe en el fraccionamiento Natura, en Aguascalientes. El afectado aseguró que caminaba por la zona cuando, por un descuido, no advirtió la presencia del desnivel y terminó en el fondo del canal.

El accidente ocurrió en las inmediaciones del cruce de las avenidas Jesús García Corona y José E. Femat Gutiérrez, donde elementos del Grupo K-9 de la Policía Municipal atendieron el reporte de una persona lesionada.

Al llegar, los uniformados localizaron a Manuel, de 49 años, quien permanecía dentro del canal tras sufrir la caída. Los policías le proporcionaron los primeros auxilios y solicitaron la intervención de Bomberos Municipales y personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil para realizar las maniobras de rescate.

Una vez que lograron sacarlo del canal y ponerlo a salvo, el lesionado fue entregado a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes lo trasladaron en código amarillo al Hospital General Tercer Milenio para recibir atención médica.

De acuerdo con el propio afectado, el accidente ocurrió mientras caminaba por el lugar, pues no se percató de la existencia del canal y cayó desde una altura aproximada de tres metros.