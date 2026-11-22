Un hombre de 46 años, originario de Fresnillo, Zacatecas, fue detenido por elementos del Mando Coordinado en el municipio de Cosío, luego de que presuntamente realizara detonaciones de arma de fuego en la comunidad Refugio de Providencia.

La intervención policial ocurrió cuando los uniformados realizaban labores de vigilancia por las calles de dicha localidad y recibieron un reporte sobre disparos en la zona.

Al aproximarse al sitio señalado, los oficiales detectaron a un individuo que, al notar la presencia de las patrullas, intentó evadir una revisión. Ante su comportamiento, los policías le marcaron el alto para someterlo a una inspección.

El sospechoso se identificó como Rogelio N., de 46 años, a quien durante la revisión le encontraron entre sus pertenencias una pistola negra con un cargador abastecido.

Debido al hallazgo del arma de fuego, el zacatecano fue detenido y trasladado, junto con la pistola y el cargador, a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Delegación Aguascalientes.

El individuo quedó a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.