Cae sujeto señalado por delito sexual en San Francisco de los Romo

Un joven de 22 años fue detenido por elementos del Mando Coordinado luego de ser señalado por una víctima como presunto responsable de una agresión de carácter sexual, en el municipio de San Francisco de los Romo.

La intervención policial se registró después de que los uniformados recibieron, vía frecuencia de radio, un reporte que los movilizó hasta el cruce de las calles Uruguay y avenida Cristóbal Colón, en el fraccionamiento Panamericano.

Al llegar al sitio, los policías se entrevistaron con la víctima, quien señaló directamente a Miguel “N”, de 22 años, como la persona que presuntamente la había agredido.

Ante el señalamiento, los oficiales procedieron con la detención del joven y posteriormente lo trasladaron ante la autoridad ministerial para continuar con las investigaciones correspondientes.

Miguel “N” quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno, adscrito a la Fiscalía del Centro de Justicia para la Mujer, instancia que determinará su situación jurídica conforme avancen las diligencias.