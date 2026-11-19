Un hombre de 42 años fue detenido por policías municipales luego de que presuntamente amenazó a su pareja sentimental con un hacha y utilizó la misma herramienta para dañar su teléfono celular, durante un episodio de violencia familiar registrado en el fraccionamiento Colinas del Río, en Aguascalientes.

La intervención policial ocurrió en una vivienda de la calle Río Arno, casi esquina con Río Lerma, donde se reportó que un sujeto armado con un hacha estaba amenazando a una mujer.

Cuando los uniformados llegaron al domicilio, encontraron a Melissa, de 29 años, acompañada de varios menores de edad, mientras que el presunto agresor todavía sostenía el hacha en una de sus manos.

La afectada relató que su pareja comenzó a agredirla verbalmente y posteriormente utilizó la herramienta para golpear su teléfono celular, provocando que la pantalla terminara rota.

Ante el señalamiento y el riesgo que representaba el objeto, los oficiales desarmaron al individuo y aseguraron tanto el hacha como el celular dañado, como parte de la intervención.

El sospechoso fue identificado como Raúl “N”, de 42 años, quien quedó detenido por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar.

Finalmente, fue trasladado a la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.