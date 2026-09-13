Un joven de 26 años fue detenido por policías municipales luego de que su expareja lo señalara por presuntamente amenazarla de muerte mientras se encontraba afuera de su domicilio, en el Barrio de San Marcos.

La intervención ocurrió sobre la calle Guadalupe Posada, casi en el cruce con Manuel M. Ponce, luego de que los uniformados recibieran un reporte sobre un hombre que golpeaba la puerta de una vivienda y se comportaba de manera agresiva.

Al llegar, los agentes encontraron a dos mujeres que impedían el acceso al domicilio a un sujeto visiblemente alterado. Una de ellas, identificada como Fátima, de 25 años, lo señaló como la persona que había provocado el reporte.

Los policías procedieron a controlar al individuo para evitar que la situación escalara. La joven explicó posteriormente que se trataba de su expareja y aseguró que momentos antes la había amenazado de muerte.

Ante el señalamiento directo y la decisión de la afectada de proceder legalmente, los oficiales detuvieron a José “N”, de 26 años.

El joven fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.