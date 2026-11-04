Una denuncia anónima llevó a las autoridades federales hasta un predio conocido como Las Cachimbas, donde fue detenida una mujer que ahora deberá pasar cuatro años en prisión por posesión de medicamentos controlados con fines de venta.

Se trata de Karyme “N”, quien recibió una sentencia condenatoria por delitos contra la salud, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditara su responsabilidad penal en la posesión de clobenzorex y metilfenidato con fines de comercialización.

El caso comenzó cuando la Fiscalía Federal en Aguascalientes recibió información sobre la presunta venta de sustancias ilegales en un inmueble ubicado sobre la carretera federal 11, a la altura de la comunidad de El Retoño, en el municipio capitalino.

A partir de estos señalamientos, el Ministerio Público de la Federación solicitó una orden judicial para intervenir el domicilio.

Durante el cateo, elementos de la Policía Federal Ministerial localizaron y aseguraron 132 cápsulas de clobenzorex, 131 tabletas de metilfenidato y 150 pesos en efectivo. En el mismo lugar fue detenida Karyme “N”, quien quedó a disposición de las autoridades federales.

Tras el proceso penal, una jueza de control valoró las pruebas presentadas por el Ministerio Público y dictó una condena de cuatro años de prisión, además de imponer una multa de nueve mil 384 pesos.