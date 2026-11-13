Un hombre identificado como Ismael “N” fue vinculado a proceso por presuntamente saquear una tienda de ropa ubicada en la colonia El Roble, en Aguascalientes, de donde habría sustraído mercancía y dinero en efectivo por un monto cercano a los 100 mil pesos.

El robo ocurrió durante la madrugada del 4 de abril de 2026, en un establecimiento localizado sobre avenida Independencia. De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso habría forzado el candado y la chapa de una cortina metálica para ingresar al negocio mientras permanecía cerrado.

Del interior desaparecieron chamarras, playeras, ropa deportiva, herramientas y otros artículos, además de 50 mil pesos en efectivo que estaban guardados en una caja del mostrador.

Tras apoderarse del botín, el presunto ladrón habría escapado a bordo de un vehículo de transporte solicitado mediante una plataforma digital.

La denuncia de los afectados permitió iniciar las investigaciones, mediante las cuales agentes de la Fiscalía de Aguascalientes lograron identificar al sospechoso y obtener una orden de aprehensión.

Sin embargo, Ismael “N” ya se encontraba tras las rejas desde julio de 2026, debido a otras investigaciones por robo, por lo que el mandamiento judicial fue cumplimentado en el centro penitenciario donde permanece recluido.

Durante la audiencia, un juez determinó vincularlo a proceso por robo calificado y le impuso prisión preventiva justificada. Además, concedió dos meses para el cierre de la investigación complementaria.