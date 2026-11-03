Un presunto tumbador de 23 años fue detenido por elementos del Mando Coordinado en el fraccionamiento Ruiseñores, municipio de Jesús María, luego de que fuera señalado por intentar despojar de su dinero a varios transeúntes, a quienes presuntamente amenazaba con un arma blanca.

El sujeto, identificado como Carlos “N”, fue reportado al Servicio de Emergencias 911 por personas que advirtieron su presencia sobre la avenida Ruiseñores. De acuerdo con la denuncia, el individuo caminaba sin playera y amagaba a quienes pasaban por el lugar.

Tras recibir el reporte, policías del Mando Coordinado se trasladaron al sitio, donde localizaron a un individuo que coincidía con las características proporcionadas por los denunciantes.

Los uniformados lo interceptaron y sometieron a una revisión preventiva, durante la cual encontraron entre sus pertenencias un arma blanca de aproximadamente 30 centímetros de longitud.

Carlos “N” fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, junto con el arma asegurada.