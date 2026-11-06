Un hombre de 37 años fue detenido por elementos del Mando Coordinado, luego de que su pareja sentimental lo señalara como responsable de haberla agredido física y verbalmente dentro de un domicilio del municipio de San Francisco de los Romo.

El presunto agresor fue identificado como Sergio “N”, quien terminó a disposición de las autoridades ministeriales por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar.

La intervención policial ocurrió en el fraccionamiento Paseos de la Providencia, después de que los uniformados recibieran un reporte a través de la frecuencia de radio sobre un presunto caso de violencia doméstica.

Al llegar al inmueble señalado, los oficiales se entrevistaron con una mujer de 40 años, quien denunció que su pareja sentimental la había agredido tanto física como verbalmente.

Tras el señalamiento directo de la afectada, los policías procedieron con la detención de Sergio, quien fue trasladado al Centro de Justicia para la Mujer y puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Será esta autoridad la encargada de integrar las investigaciones correspondientes y determinar la situación jurídica del detenido.