Una mujer de 31 años fue detenida por policías estatales luego de que presuntamente sustrajera más de 4 mil pesos en productos de maquillaje de una tienda ubicada en el Centro Comercial Altaria.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Policía Estatal realizaban un recorrido a pie por el complejo comercial y recibieron el reporte sobre una mujer que había sido detectada con diversos cosméticos que presuntamente tomó sin realizar el pago correspondiente.

Al llegar al establecimiento, los uniformados se entrevistaron con el responsable de bienes, quien señaló a la sospechosa y explicó que había sido sorprendida sustrayendo mercancía.

Los agentes abordaron a quien fue identificada como Alejandra N., de 31 años y originaria de Zacatecas. De acuerdo con la información proporcionada, la mujer no pudo acreditar el pago de los productos, cuyo valor total superaba los 4 mil pesos.

Ante esta situación, los policías estatales procedieron a detenerla y asegurar la mercancía.

La mujer y los productos recuperados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se inició una carpeta de investigación en su contra como presunta responsable del delito de robo calificado.