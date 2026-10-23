Un joven originario de San Luis Potosí terminó detenido en la Central Camionera de Aguascalientes, luego de que policías estatales le encontraron entre sus pertenencias una bolsa con aproximadamente 100 gramos de hierba verde con características de la marihuana.

El detenido fue identificado como Noé “N”, de 21 años de edad, quien llamó la atención de los uniformados al intentar alejarse de ellos cuando realizaban labores de vigilancia en las instalaciones de la terminal de autobuses.

Los hechos ocurrieron a la altura de las taquillas, donde elementos del Grupo Especial K9 de la Policía Estatal observaron que el joven adoptó una actitud evasiva al notar su presencia e incluso intentó abandonar el inmueble.

Ante su comportamiento, los oficiales le marcaron el alto para someterlo a una inspección preventiva.

Durante la revisión, los policías localizaron entre sus pertenencias una bolsa que contenía hierba verde y seca, aparentemente marihuana, cuyo peso aproximado fue de 100 gramos.

Por lo anterior, Noé fue detenido y trasladado, junto con la sustancia asegurada, a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

El joven quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, quien se encargará de determinar su situación jurídica.