Por presuntamente intentar llevarse 12 productos de un supermercado sin pagar, un sujeto identificado como Adán “N” terminó detenido y ahora enfrentará un proceso penal por el delito de robo calificado.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de octubre, en un establecimiento comercial ubicado sobre la avenida Siglo XXI, en el fraccionamiento Rancho Santa Mónica, al sur de la ciudad de Aguascalientes.

De acuerdo con las investigaciones, el individuo ingresó al negocio y se apoderó de 12 artículos, para después dirigirse al área de cajas sin cubrir su importe.

Sin embargo, uno de los empleados detectó lo ocurrido y señaló al sospechoso, lo que permitió la intervención de un elemento de la Policía Municipal, quien lo detuvo en posesión de la mercancía.

Adán “N” fue trasladado ante el Ministerio Público, donde se integró la carpeta de investigación y posteriormente se presentó el caso ante un juez de Control.

Durante la audiencia inicial, el juzgador declaró legal la detención y resolvió vincularlo a proceso por robo calificado. Además, le impuso prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá tras las rejas mientras continúa el procedimiento penal.

La autoridad judicial también concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.