Un hombre identificado como Marcos “N” fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado, luego de que presuntamente fuera sorprendido desprendiendo medidores de agua de varios locales de una plaza comercial ubicada en la colonia San Pablo, en la ciudad de Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de noviembre, cuando el individuo habría arrancado nueve medidores de sus instalaciones, provocando daños en el inmueble.

Sin embargo, las maniobras fueron descubiertas y elementos de la Policía Preventiva intervinieron para detenerlo. Al momento de su captura, el sospechoso también transportaba otros medidores de agua a bordo de un triciclo.

Tras su detención, el caso quedó en manos del Ministerio Público, que reunió los datos de prueba necesarios para llevar al señalado ante una Juez de Control.

Durante la audiencia inicial, la juzgadora declaró legal la detención y determinó vincular a proceso a Marcos “N” por su probable participación en el robo.

No obstante, el imputado enfrentará el procedimiento en libertad, bajo la obligación de presentarse mensualmente ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares (UMECA). También tiene prohibido acercarse o realizar actos de molestia contra los deponentes.

La autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.