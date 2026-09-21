Cae por presunto robo de tequila y bocina en Aguascalientes

Un hombre de 54 años terminó a disposición de la Fiscalía General del Estado luego de ser señalado por presuntamente sustraer mercancía de una tienda de autoservicio ubicada en el cruce de avenida Siglo XXI y avenida de los Maestros, en el fraccionamiento Barandales de San José.

Elementos del Grupo Motorizado Centauros realizaban recorridos de vigilancia por la colonia España cuando recibieron vía radio el reporte de una persona retenida por robo. Los uniformados se trasladaron al establecimiento, donde una guardia de seguridad señaló directamente al presunto responsable.

El hombre se identificó como Luis “N”, de 54 años. Durante una revisión preventiva, los policías localizaron dentro de una mochila negra una botella de tequila de 700 mililitros y una bocina, artículos que fueron asegurados como indicios junto con la propia mochila.

Tras el señalamiento y el hallazgo de los objetos, los agentes municipales procedieron con la detención y le informaron sus derechos.

Luis “N” fue trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de determinar su situación jurídica por el presunto delito de robo calificado.